По Украине выключают свет: где графики, а где - экстренно

15:35 06.04.2026 Пн
2 мин
Графики почасовых отключений света не действуют в столице
aimg Ирина Глухова
По Украине выключают свет: где графики, а где - экстренно Фото: в Украине начали выключать свет(Getty Images)

В Киеве и ряде регионов сегодня днем, 6 апреля, ввели экстренные отключения электроэнергии. В Черкасской области ввели графики почасовых отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укрэнерго и ДТЭК в Telegram.

Читайте также: Без света Славутич и не только. В двух регионах масштабные обесточивания после удара РФ

Экстренные отключения в Киеве

"Киев: по команде "Укрэнерго" применены экстренные отключения", - говорится в сообщении ДТЭК.

В компании отмечают, что оперативно будут информировать о любых изменениях.

В свою очередь гендиректор Yasno Сергей Коваленко подтвердил, что в Киеве действуют экстренные отключения, но не раскрыл деталей.

Ситуация в регионах

Кроме столицы, ограничения электроснабжения ввели и в других регионах.

В частности, в Житомирской области ввели аварийные отключения.

По данным местного облэнерго, решение приняли после команды диспетчерского центра "Укрэнерго". Жителей призвали выключить из розеток чувствительную технику, чтобы избежать повреждений.

В Черкасской области из-за последствий предыдущих массированных атак РФ будут действовать графики почасовых отключений (ГПВ). В частности, электроэнергию будут выключать в такие часы:

  • 18:00 - 20:00
  • 20:00 - 22:00
  • 22:00 - 23:00

Энергетики объясняют, что такие меры необходимы для стабилизации работы энергосистемы и минимизации последствий российских обстрелов.

В то же время в "Укрэнерго" уточнили, что из-за сложной ситуации, вызванной атаками РФ, в нескольких регионах Украины уже применены аварийные отключения электроэнергии.

После стабилизации ситуации их планируют заменить на прогнозируемые графики почасовых отключений.

Украинцев призывают следить за сообщениями облэнерго в своих регионах и экономно потреблять электроэнергию, если она сейчас есть.

Атаки РФ на энергообъекты 6 апреля

Напомним, сегодня ночью российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру в Черниговской области. В результате удара без света остались сотни тысяч абонентов в двух регионах.

Кроме того, в ночь на 6 апреля войска РФ ударили по энергетическому объекту в Одесской области. Из-за этого без света остались почти 20 тысяч семей.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света