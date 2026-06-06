В Україні відремонтують критично важливі ділянки доріг, - Свириденко

Уряд спрямував додаткові 3,5 млрд гривень з резервного фонду державного бюджету на невідкладний ремонт автомобільних доріг місцевого значення. Кошти підуть на критичні ділянки для покращення цивільної та військової логістики.

Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram -канал.

Куди спрямують гроші та які умови

За її словами, виділене фінансування буде розподілене між усіма регіонами України.

Проте гроші надаватимуться не на абстрактні потреби, а на умовах співфінансування з місцевих бюджетів і підуть на конкретні, найбільш зруйновані відрізки шляхів.

"Відремонтуємо критичні ділянки доріг місцевого значення для підвищення безпеки жителів та логістики Сил оборони", - заявила Свириденко.

Вона наоголосила, що відновлення цих автошляхів наразі є стратегічним завданням.

Для цивільного населення - це питання безпеки та забезпечення швидшого доступу людей до лікарень, пологових будинків і шкіл.

Для фронту - це критично важливо для Сил Оборони України, адже від стану доріг напряму залежить швидкість евакуації поранених, якість логістики та стабільне забезпечення військових підрозділів.