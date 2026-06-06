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В Україні відремонтують критично важливі ділянки доріг, - Свириденко

19:30 06.06.2026 Сб
2 хв
Кабмін екстрено виділив кошти
aimg Сергій Козачук
В Україні відремонтують критично важливі ділянки доріг, - Свириденко Фото: прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко (facebook.com/KabminUA)
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Уряд спрямував додаткові 3,5 млрд гривень з резервного фонду державного бюджету на невідкладний ремонт автомобільних доріг місцевого значення. Кошти підуть на критичні ділянки для покращення цивільної та військової логістики.

Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Telegram-канал.

Куди спрямують гроші та які умови

За її словами, виділене фінансування буде розподілене між усіма регіонами України.

Проте гроші надаватимуться не на абстрактні потреби, а на умовах співфінансування з місцевих бюджетів і підуть на конкретні, найбільш зруйновані відрізки шляхів.

"Відремонтуємо критичні ділянки доріг місцевого значення для підвищення безпеки жителів та логістики Сил оборони", - заявила Свириденко.

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Вона наоголосила, що відновлення цих автошляхів наразі є стратегічним завданням.

Для цивільного населення - це питання безпеки та забезпечення швидшого доступу людей до лікарень, пологових будинків і шкіл.

Для фронту - це критично важливо для Сил Оборони України, адже від стану доріг напряму залежить швидкість евакуації поранених, якість логістики та стабільне забезпечення військових підрозділів.

Ремонт доріг вийшов на рекордні показники

Нагадаємо, раніше в Україні вже завершили першочергову ліквідацію післязимових вибоїн на автошляхах національного та міжнародного значення.

Як заявляла Юлія Свириденко, загалом вдалося оновити 14 млн м² дорожнього полотна, що стало безпрецедентним та найвищим обсягом планових ремонтів за весь період повномасштабного вторгнення. Надалі дорожники планують зосередитися на прифронтових регіонах для забезпечення військової логістики та евакуації.

Окрім цього, на початку червня в Україні офіційно відкрили для водіїв стратегічно важливий об'єкт інфраструктури - довгоочікуваний Північний обхід Рівного протяжністю 14,5 км.

Нова транспортна артерія покликана розвантажити місто від транзиту, покращити міжрегіональне сполучення та забезпечити значно швидший вихід до траси "Київ - Чоп" та трьох ключових пунктів пропуску на українсько-польському кордоні.

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