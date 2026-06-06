В Украине отремонтируют критически важные участки дорог, - Свириденко
Правительство направило дополнительные 3,5 млрд гривен из резервного фонда государственного бюджета на неотложный ремонт автомобильных дорог местного значения. Средства пойдут на критические участки для улучшения гражданской и военной логистики.
Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал.
Куда направят деньги и какие условия
По ее словам, выделенное финансирование будет распределено между всеми регионами Украины.
Однако деньги будут предоставляться не на абстрактные нужды, а на условиях софинансирования из местных бюджетов и пойдут на конкретные, наиболее разрушенные отрезки дорог.
"Отремонтируем критические участки дорог местного значения для повышения безопасности жителей и логистики Сил обороны", - заявила Свириденко.
Она объявила, что восстановление этих автодорог сейчас является стратегической задачей.
Для гражданского населения - это вопрос безопасности и обеспечения быстрого доступа людей в больницы, роддома и школы.
Для фронта - это критически важно для Сил Обороны Украины, ведь от состояния дорог напрямую зависит скорость эвакуации раненых, качество логистики и стабильное обеспечение военных подразделений.
Ремонт дорог вышел на рекордные показатели
Напомним, ранее в Украине уже завершили первоочередную ликвидацию послезимних выбоин на автодорогах национального и международного значения.
Как заявляла Юлия Свириденко, в целом удалось обновить 14 млн м² дорожного полотна, что стало беспрецедентным и самым высоким объемом плановых ремонтов за весь период полномасштабного вторжения. В дальнейшем дорожники планируют сосредоточиться на прифронтовых регионах для обеспечения военной логистики и эвакуации.
Кроме этого, в начале июня в Украине официально открыли для водителей стратегически важный объект инфраструктуры - долгожданный Северный обход Ровно протяженностью 14,5 км.
Новая транспортная артерия призвана разгрузить город от транзита, улучшить межрегиональное сообщение и обеспечить значительно более быстрый выход к трассе "Киев - Чоп" и трем ключевым пунктам пропуска на украинско-польской границе.