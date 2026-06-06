В Украине отремонтируют критически важные участки дорог, - Свириденко

Правительство направило дополнительные 3,5 млрд гривен из резервного фонда государственного бюджета на неотложный ремонт автомобильных дорог местного значения. Средства пойдут на критические участки для улучшения гражданской и военной логистики.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Telegram-канал .

Куда направят деньги и какие условия

По ее словам, выделенное финансирование будет распределено между всеми регионами Украины.

Однако деньги будут предоставляться не на абстрактные нужды, а на условиях софинансирования из местных бюджетов и пойдут на конкретные, наиболее разрушенные отрезки дорог.

"Отремонтируем критические участки дорог местного значения для повышения безопасности жителей и логистики Сил обороны", - заявила Свириденко.

Она объявила, что восстановление этих автодорог сейчас является стратегической задачей.

Для гражданского населения - это вопрос безопасности и обеспечения быстрого доступа людей в больницы, роддома и школы.

Для фронта - это критически важно для Сил Обороны Украины, ведь от состояния дорог напрямую зависит скорость эвакуации раненых, качество логистики и стабильное обеспечение военных подразделений.