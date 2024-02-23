В Україні відреагували на намагання Польщі розблокувати кордон для зброї та гуманітарки

"Ми абсолютно вітаємо і цінуємо будь-які практичні кроки, які допоможуть вирішити проблеми, які виникли на кордоні, і зменшити цю емоційну напругу з обох сторін. Потрібно забезпечити, щоб ми могли рухатися (через кордон) безперебійно", - сказав міністр.

Щодо зустрічі на рівні урядів, яку нещодавно анонсував прем'єр-міністр Дональд Туск, він сказав, що Україна очікує дійти домовленості з Польщею.

"Незалежно від дат, чи це буде завтра чи 28 березня, ми з української сторони, звичайно, хочемо якнайшвидше врегулювати ці питання. Цей настрій вирішити цю проблему також панує в польському уряді', - зазначив Сольський.

Міністра також запитали про те, які дії може зробити Україна, якщо домовитися не вдасться.

"Звичайно, обговорюються різного роду заборони як з польської, так і з української сторони. І цей набір кроків дуже різноманітний. Але я вважаю, що чим більше ми будемо робити конструктивних дій, щоб зменшити цю емоційну складову і залишити лише матеріально-технічну складову. Я щиро переконаний, що ні наш народ, ні ваш народ, ні наша влада, ні ваша влада цього не хочуть", - підкреслив він.

Блокада кордону

Нагадаємо, у лютого протести на польсько-українському кордоні відновилися. Пункти пропуску блокують фермери, а нещодавно вони заявили про "тотальну блокаду" кордону, а також почали висипати українське зерно.

Раніше президент Володимир Зеленський провів селектор щодо ситуації на кордоні, а потім запропонував президенту Польщі Анджею Дуді та прем'єру Дональду Туску зустрітися на кордоні.

Прем'єр Польщі Дональд Туск анонсував, що зустріч урядів обох країн пройде 28 березня у Варшаві.

Також вчора Туск анонсував, що Польща внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Це дозволить прибрати перепони на кордоні для постачань зброї і гуманітарки.