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В Украине отреагировали на попытки Польши разблокировать границу для оружия и гуманитарки

Фото: Николай Сольский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Украина приветствует попытки Польши разблокировать границу для поставок военной и гуманитарной помощи. В правительстве Украины ожидают встречи с польскими коллегами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра аграрной политики и продовольствия Николая Сольского в комментарии PAP.

"Мы абсолютно приветствуем и ценим любые практические шаги, которые помогут решить возникшие на границе проблемы и уменьшить это эмоциональное напряжение с обеих сторон. Нужно обеспечить, чтобы мы могли двигаться (через границу) бесперебойно", - сказал министр.

Относительно встречи на уровне правительств, недавно анонсированной премьер-министром Дональдом Туском, он сказал, что Украина ожидает прийти к договоренности с Польшей.

"Независимо от дат, будет ли это завтра или 28 марта, мы с украинской стороны, конечно, хотим как можно быстрее урегулировать эти вопросы. Это настроение решить эту проблему также царит в польском правительстве", - отметил Сольский.

Министра также спросили, какие действия может предпринять Украина, если договориться не удастся.

"Конечно, обсуждаются разного рода запреты как с польской, так и с украинской стороны. И этот набор шагов очень разнообразен. Но я считаю, что чем больше мы будем предпринимать конструктивные действия, чтобы уменьшить эту эмоциональную составляющую и оставить только материально-техническую составляющую". Я искренне убежден, что ни наш народ, ни ваш народ, ни наша власть, ни ваша власть этого не хотят", - подчеркнул он.

Блокада границы

Напомним, в феврале протесты на польско-украинской границе возобновились. Пункты пропуска блокируют фермеры, а недавно они заявили о "тотальной блокаде" границы, а также начали высыпать украинское зерно.

Ранее президент Владимир Зеленский провел селектор по ситуации на границе, а затем предложил президенту Польши Анджею Дуде и премьеру Дональду Туску встретиться на границе.

Премьер Польши Дональд Туск анонсировал, что встреча правительств двух стран пройдет 28 марта в Варшаве.

Также вчера Туск анонсировал, что Польша внесет пограничные переходы с Украиной, а также участки автомобильных и железнодорожных дорог в список объектов критической инфраструктуры. Это позволит устранить преграды на границе для поставок оружия и гуманитарки.

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ПольшаНиколай Сольский