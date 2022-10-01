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МАГАТЕ звернулось до Росії через викрадення окупантами директора ЗАЕС

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Цюріх, Субота 01 жовтня 2022 14:06
МАГАТЕ звернулось до Росії через викрадення окупантами директора ЗАЕС Фото: МАГАТЕ вимагає від РФ роз'яснень про викрадення гендиректора ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

МАГАТЕ шукає інформацію про генерального директора Запорізького АЕС Ігоря Мурашова, якого викрали окупанти. Агентство направило запит Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили, що не мають чітких даних про знаходження та стан Мурашова.

"Ми зв'язалися з російською владою і просимо роз'яснень", - зазначив представник МАГАТЕ.

Нагадаємо, сьогодні "Енергоатом" заявив, що гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова затримали російські військові. Його з зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.

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Запорізька АЕС МАГАТЭ Російська Федерація
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