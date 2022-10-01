МАГАТЕ звернулось до Росії через викрадення окупантами директора ЗАЕС

МАГАТЕ шукає інформацію про генерального директора Запорізького АЕС Ігоря Мурашова, якого викрали окупанти. Агентство направило запит Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили, що не мають чітких даних про знаходження та стан Мурашова.

"Ми зв'язалися з російською владою і просимо роз'яснень", - зазначив представник МАГАТЕ.