МАГАТЕ звернулось до Росії через викрадення окупантами директора ЗАЕС
Фото: МАГАТЕ вимагає від РФ роз'яснень про викрадення гендиректора ЗАЕС (Getty Images)
МАГАТЕ шукає інформацію про генерального директора Запорізького АЕС Ігоря Мурашова, якого викрали окупанти. Агентство направило запит Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У Міжнародному агентстві з атомної енергії заявили, що не мають чітких даних про знаходження та стан Мурашова.
"Ми зв'язалися з російською владою і просимо роз'яснень", - зазначив представник МАГАТЕ.
Нагадаємо, сьогодні "Енергоатом" заявив, що гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова затримали російські військові. Його з зав'язаними очима відвезли у невідомому напрямку.
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