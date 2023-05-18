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В Україні вдруге за ніч оголошено масштабну повітряну тривогу

Фото: в Україні вдруге за ніч оголошено масштабну повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні сьогодні, 18 травня, вдруге за ніч оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Повідомляється, що наразі повітряна тривога оголошена у 13 регіонах України.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що небезпека ще не минула і закликав залишатися в укриттях.

Раніше ми писали, що в Україні пізно увечері 17 травня оголосили масштабну повітряну тривогу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні російські війська вкотре обстріляли Нікопольський район з артилерії.

Також ми писали, що окупанти з початку цього тижня посилили обстріл Харківської області. Також повідомлялося про вибухи в Одесі.

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