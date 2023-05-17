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В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

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Київ, Середа 17 травня 2023 23:27
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу Фото: масштабну повітряну тривогу оголошено в Україні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Україні сьогодні пізно ввечері, 17 травня, оголосили масштабну повітряну тривогу, яка переважно торкнулася північних, центральних та східних регіонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Оновлено 23:33

Керівник Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, що в регіоні зафіксовано підвищену небезпеку.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук закликав реагувати на повітряну тривогу, повідомивши на загрозу.

В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні російські війська вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії.

Також ми писали, що окупанти з початку цього тижня посилили обстріли Харківської області. Також повідомлялось про вибухи в Одесі.

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