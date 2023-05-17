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В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

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Одеса, Середа 17 травня 2023 22:03
В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги Ілюстративне фото: в Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Одесі сьогодні, 17 травня, увечері мешканці почули вибухи. В Одеській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційної інформації про причини вибухів та більш детальних подробиць наразі немає.

При цьому в мережі з'явилася інформація про те, що в Одеській області працюють системи ППО.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім до вибухів попереджав, що на півдні зафіксували два об'єкти, але він не уточнював, це ракети чи дрони.

Варто зауважити, що раніше в моніторингових групах з'являлася інформація про зліт російських бомбардувальників.

Оновлено 22:13

В Одесі знову пролунав вибух, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що сьогодні російські війська вкотре обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії.

Також ми писали, що окупанти з початку цього тижня посилили обстріли Харківської області.

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