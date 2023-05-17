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Росіяни посилили обстріли Харківської області, - голова ОВА

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Харків, Середа 17 травня 2023 19:44
Росіяни посилили обстріли Харківської області, - голова ОВА Ілюстративне фото: росіяни посилили обстріли Харківської області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти цього тижня стали частіше обстрілювати Харківську область. Внаслідок їх атак є жертви серед мирного населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"У нас обстріли по Харківській області посилилися. Зокрема, за останню добу ми зафіксували 24 населені пункти, які були під обстрілами", - розповів Синєгубов.

При цьому, за його словами, за останній місяць у регіоні зафіксували 140 ворожих обстрілів, з них 24 - ракетні удари по Харкову та іншим населеним пунктам.

"У нас, на жаль, страждають цивільні, тому що ворог б'є по цивільній інфраструктурі, по критичній інфраструктурі... За останні дні у нас, на жаль, загинули внаслідок таких обстрілів сім цивільних і ще понад 10 - отримали поранення", - додав глава ОВА.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Харківській області сапери знищили тисячу мін, щоб полагодити лінію електропередач.

Також ми писали, що Росія збільшила обстріл прикордонних територій, щоб не допустити перекидання українських захисників на інші напрямки.

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