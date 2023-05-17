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Росіяни обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії: є руйнування

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Нікопольський район, Дніпропетровська область, Середа 17 травня 2023 20:45
Росіяни обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії: є руйнування Фото: росіяни обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії: є руйнування (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Тетяна Степанова

У середу, 17 травня, російські війська вкотре обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак пошкоджено цивільну інфраструктуру, газогони та лінії електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Протягом дня окупанти тричі вдарили по Нікопольському району. Гатили з важкої артилерії, поцілили по Мирівській та Марганецькій громадам. Є руйнування", - йдеться в повідомленні.

У Мирівській громаді понівечено пошту, магазин, навчальний та медичний заклади, авто медичної допомоги, адмінбудівлю, агропідприємство. Окрім цього, пошкоджено двоповерхівку, 11 приватних осель, господарську споруду, легкову машину, пасіку, газогони та лінії електропередач.

В Марганецькій громаді, яка під ворожий вогонь потрапила вдень та надвечір, потрощено будівлю агрофірми. Наслідки атаки встановлюються.

Також ввечері надійшло повідомлення про обстріл з РСЗВ території Межівської громади Синельниківського району. Постраждалих немає, дані щодо руйнувань уточнюються.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у вівторок, 16 травня, російські війська обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак постраждали приватні будинки.

Також раніше ми писали, що у понеділок, 15 травня, внаслідок обстрілу росіянами Нікопольського району були поранені три людини, серед них дитина.

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Нікополь Дніпропетровська область Війна Росії проти України
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