Росіяни обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії: є руйнування

У середу, 17 травня, російські війська вкотре обстріляли Нікопольський район у Дніпропетровській області. Внаслідок ворожих атак пошкоджено цивільну інфраструктуру, газогони та лінії електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Протягом дня окупанти тричі вдарили по Нікопольському району. Гатили з важкої артилерії, поцілили по Мирівській та Марганецькій громадам. Є руйнування", - йдеться в повідомленні.

У Мирівській громаді понівечено пошту, магазин, навчальний та медичний заклади, авто медичної допомоги, адмінбудівлю, агропідприємство. Окрім цього, пошкоджено двоповерхівку, 11 приватних осель, господарську споруду, легкову машину, пасіку, газогони та лінії електропередач.

В Марганецькій громаді, яка під ворожий вогонь потрапила вдень та надвечір, потрощено будівлю агрофірми. Наслідки атаки встановлюються.

Також ввечері надійшло повідомлення про обстріл з РСЗВ території Межівської громади Синельниківського району. Постраждалих немає, дані щодо руйнувань уточнюються.