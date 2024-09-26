В Україні вдруге масштабна тривога, є пуски "Кинджалів"

Станом на 10:53 повітряна тривога оголошена в усіх областях України.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Є пуски "Кинджалів"

О 10:48 Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) попередили про зліт ворожих МіГ-31К. Вже через пару хвилин стало відомо пуск ракети "Кинджал" з курсом на захід.

Пізніше Повітряні сили заявили про:

повторний пуск "Кинджалу" з курсом на Житомир;

ще два кинджали на Хмельницьку область й Старокостянтинів.

Вибухи у Хмельницькій області

Як повідомляють кореспонденти "Суспільного", у Хмельницькій області було чутно звуки вибухів.

Не перша тривога

Варто додати, що перед цим в Україні вже оголошували повітряну тривогу. Місце у Києві стверджували про вибух, втім, пізніше Київська міська державна адміністрація (КМДА) заперечила це.

Масові обстріли України

З початку повномасштабного вторгнення Росія регулярно здійснює масовані обстріли території України. Також практично кожної ночі агресор атакує нашу країну за допомогою безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed. Наприклад, у ніч на 26 вересня противник запустив:

дві ракети невизначеного типу;

чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69;

78 ударних БпЛА Shahed.

У ході протиповітряного бою вдалося знищити 66 "Шахедів", а також чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69.