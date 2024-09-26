В Украине второй раз масштабная тревога, есть пуски "Кинжалов"

В Украине второй раз за сутки объявлена масштабная воздушная тревога. Предупреждают о пусках "Кинжалов".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог .
По состоянию на 10.53 воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.
Фото: карта воздушных тревог (alerts.in.ua)
В 10:48 Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупредили о взлете враждебных МиГ-31К. Уже через пару минут стал известен пуск ракеты "Кинжал" с курсом на запад.
Позже Воздушные силы заявили о:
Как сообщают корреспонденты "Суспільного", в Хмельницкой области были слышны звуки взрывов.
Стоит добавить, что перед этим в Украине уже объявляли воздушную тревогу. Место в Киеве утверждали о взрыве, впрочем, позже Киевская городская государственная администрация (КГГА) опровергла это.
С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно осуществляет массированные обстрелы территории Украины. Также практически каждую ночь агрессор атакует нашу страну с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed. Например, в ночь на 26 сентября противник запустил:
В ходе противовоздушного боя удалось уничтожить 66 "Шахедов", а также четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69.
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