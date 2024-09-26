По усій Україні оголошено повітряну тривогу, у Києві пролунав вибух

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Тим часом у Києві було чутно вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

Як повідомляють кореспонденти РБК-Україна, після оголошення повітряної тривоги, у Києві пролунав вибух.

Станом на 10:04 повітряну тривогу було оголошено по усій території України.

Фото: карта повітряних тривог (alerts.in.ua)

Зліт МіГ

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К", - писали Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

Пізніше Повітряні сили попередили про ракету "Кинджал", яка тримала курс на Хмельницьку область, а також ще один повторний ворожий пуск.

Вибухи у Хмельницькій області

Як повідомляють кореспонденти "Суспільного", у Хмельницькій області було також чутно вибухи.

Масові обстріли України

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до масованих обстрілів території України. Зокрема майже кожної ночі терористи атакують нашу країну безпілотними літальними апаратами (БпЛА) типу Shahed. Як приклад, у ніч на 26 вересня ворог запустив проти України:

дві ракети невстановленого типу;

чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69;

78 ударних БпЛА типу Shahed.

Під час протиповітряного бою вдалось знищити 66 "Шахедів", а також чотири керовані авіаційні ракети Х-59/69.