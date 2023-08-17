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В Україні вдруге за добу повітряна тривога, знову через МіГ-31

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Четвер 17 серпня 2023 17:56
В Україні вдруге за добу повітряна тривога, знову через МіГ-31 Фото: в Україні вдруге за добу повітряна тривога, знову через МіГ-31 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України вдруге за добу оголосили про повітряну тривогу. Знову через зліт російського винищувача МіГ-31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 17:53 мапа повітряних тривог виглядає так:

В Україні вдруге за добу повітряна тривога, знову через МіГ-31Причина повітряної тривоги

В Повітряних силах підтвердили зліт МіГ-31К й попередили про ракетну небезпеку.

"Черговий зліт МіГ-31К! Ракетна небезпека по всій території України", - відзначили в Повітряних силах.

Вдруге за добу

Варто додати, що в Україні вдруге за добу оголосили масштабну повітряну тривогу. Перед цим ракетна небезпека була оголошена близько о 16:20 через МіГ-31К у повітряному просторі Воронезької області.

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