Фото: в Україні вдруге за добу повітряна тривога, знову через МіГ-31 (Віталій Носач, РБК-Україна)

В усіх областях України вдруге за добу оголосили про повітряну тривогу. Знову через зліт російського винищувача МіГ-31.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога Станом на 17:53 мапа повітряних тривог виглядає так: Причина повітряної тривоги В Повітряних силах підтвердили зліт МіГ-31К й попередили про ракетну небезпеку. "Черговий зліт МіГ-31К! Ракетна небезпека по всій території України", - відзначили в Повітряних силах. Вдруге за добу Варто додати, що в Україні вдруге за добу оголосили масштабну повітряну тривогу. Перед цим ракетна небезпека була оголошена близько о 16:20 через МіГ-31К у повітряному просторі Воронезької області.