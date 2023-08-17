В Украине второй раз за сутки воздушная тревога, снова из-за МиГ-31
Во всех областях Украины второй раз за сутки объявили о воздушной тревоге. Снова из-за взлета российского истребителя МиГ-31.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Где объявлена тревога
По состоянию на 17:53 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
Причина воздушной тревоги
В воздушных силах подтвердили взлет МиГ-31К и предупредили о ракетной опасности.
"Очередной взлет МиГ-31К! Ракетная опасность по всей территории Украины", – отметили в Воздушных силах.
Второй раз за сутки
Следует добавить, что в Украине второй раз за сутки объявили масштабную воздушную тревогу. Перед этим ракетная опасность была объявлена около 16:20 из-за МиГ-31К в воздушном пространстве Воронежской области.
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