Фото: в Украине второй раз за сутки воздушная тревога, снова из-за МиГ-31 (Виталий Носач, РБК-Украина)

Во всех областях Украины второй раз за сутки объявили о воздушной тревоге. Снова из-за взлета российского истребителя МиГ-31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога По состоянию на 17:53 карта воздушных тревог выглядит следующим образом: Причина воздушной тревоги В воздушных силах подтвердили взлет МиГ-31К и предупредили о ракетной опасности. "Очередной взлет МиГ-31К! Ракетная опасность по всей территории Украины", – отметили в Воздушных силах. Второй раз за сутки Следует добавить, что в Украине второй раз за сутки объявили масштабную воздушную тревогу. Перед этим ракетная опасность была объявлена около 16:20 из-за МиГ-31К в воздушном пространстве Воронежской области.