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В Украине второй раз за сутки воздушная тревога, снова из-за МиГ-31

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Четверг 17 августа 2023 17:56
В Украине второй раз за сутки воздушная тревога, снова из-за МиГ-31 Фото: в Украине второй раз за сутки воздушная тревога, снова из-за МиГ-31 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины второй раз за сутки объявили о воздушной тревоге. Снова из-за взлета российского истребителя МиГ-31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 17:53 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

В Украине второй раз за сутки воздушная тревога, снова из-за МиГ-31Причина воздушной тревоги

В воздушных силах подтвердили взлет МиГ-31К и предупредили о ракетной опасности.

"Очередной взлет МиГ-31К! Ракетная опасность по всей территории Украины", – отметили в Воздушных силах.

Второй раз за сутки

Следует добавить, что в Украине второй раз за сутки объявили масштабную воздушную тревогу. Перед этим ракетная опасность была объявлена около 16:20 из-за МиГ-31К в воздушном пространстве Воронежской области.

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