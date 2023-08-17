В Україні масштабна повітряна тривога, зафіксовано зліт МіГ-31К (відбій)

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Причиною тому є зліт російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога Станом на 16:23 мапа повітряних тривог виглядає так: Причина повітряної тривоги Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт винищувача МіГ-31К у Воронезькій області країни-терориста. "Вся Україна - ракетна небезпека! МіГ-31К у повітряному просторі Воронезької області Російської Федерації", - пише пресслужба Повітряних сил. Станом на 16:27 повітряну тривогу оголосили в усіх областях України. Відбій тривоги В більшій частині України оголосили про відбій повітряної тривоги. Загроза залишається в Запорізькій області.