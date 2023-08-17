ua en ru
Чт, 17 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Україні масштабна повітряна тривога, зафіксовано зліт МіГ-31К (відбій)

Новость на русском →
Четвер 17 серпня 2023 16:26
В Україні масштабна повітряна тривога, зафіксовано зліт МіГ-31К (відбій) Фото: В Україні масштабна повітряна тривога, зафіксовано зліт МіГ-31К (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Причиною тому є зліт російського винищувача МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Де оголошена тривога

Станом на 16:23 мапа повітряних тривог виглядає так:

В Україні масштабна повітряна тривога, зафіксовано зліт МіГ-31К (відбій)Причина повітряної тривоги

Як відзначають в Повітряних силах, тривога була оголошена через зліт винищувача МіГ-31К у Воронезькій області країни-терориста.

"Вся Україна - ракетна небезпека! МіГ-31К у повітряному просторі Воронезької області Російської Федерації", - пише пресслужба Повітряних сил.

Станом на 16:27 повітряну тривогу оголосили в усіх областях України.

В Україні масштабна повітряна тривога, зафіксовано зліт МіГ-31К (відбій)

Відбій тривоги

В більшій частині України оголосили про відбій повітряної тривоги. Загроза залишається в Запорізькій області.

В Україні масштабна повітряна тривога, зафіксовано зліт МіГ-31К (відбій)

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Чому Росія націлилася на захід України й до чого тут F-16. Експерт пояснив план ворога
Чому Росія націлилася на захід України й до чого тут F-16. Експерт пояснив план ворога
DAILY
Гаррі Каспаров: Крах Путіна неминучий після звільнення України
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Гаррі Каспаров: Крах Путіна неминучий після звільнення України