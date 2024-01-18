В Україні вдруге за добу масштабна тривога: в чому причина

В усіх областях України вдруге за добу оголошено повітряну тривогу. Попереджають про зліт російського винищувача МіГ-31 з аеродрому Моздок (Північний Кавказ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

Де оголошена тривога

Станом на 11:46 мапа повітряних тривог виглядає так:

Фото: карта тривог України (alerts.in.ua)

Причина тривоги

Як пишуть Повітряні сили, повітряну тривогу оголосили через зліт МіГ-31 з аеродрому Моздок, який розташований у Північному Кавказі.

Варто додати, що сьогодні о 08:50 в Україні вже оголошували повітряну тривогу через зліт винищувача МіГ-31К з російського аеродрому Саваслейка. Вона тривала близько 25 хвилин.

Атака проти України у ніч на 18 січня

У ніч на 18 січня терористи вкотре вдались до атаки проти України ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Загалом ворог застосував 33 одиниці дронів, які запустив з району Приморсько-Ахтарськ та Курської області Росії. Також атакував двома зенітними керованими ракетами С-300 з Бєлгородської області по Харківській області.

Протиповітряна оборона знищила 22 одиниці ворожих БпЛА, ніші дрони не досягли своїх цілей.

"До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи, засоби РЕБ", - писали Повітряні сили.