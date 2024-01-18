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В Украине второй раз за сутки масштабная тревога: в чем причина

Четверг 18 января 2024 11:54
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В Украине второй раз за сутки масштабная тревога: в чем причина Фото: в Украине во второй раз за сутки масштабная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во всех областях Украины второй раз за сутки объявлена воздушная тревога. Предупреждают о взлете российского истребителя МиГ-31 с аэродрома Моздок (Северный Кавказ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Где объявлена тревога

По состоянию на 11:46 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

В Украине второй раз за сутки масштабная тревога: в чем причина

Фото: карта тревог Украины (alerts.in.ua)

Причина тревоги

Как пишут Воздушные силы, воздушную тревогу объявили из-за взлета МиГ-31 с аэродрома Моздок, расположенного в Северном Кавказе.

Стоит добавить, что сегодня в 08:50 в Украине уже объявляли воздушную тревогу из-за взлета истребителя МиГ-31К с российского аэродрома Саваслейка. Она продолжалась около 25 минут.

Атака против Украины в ночь на 18 января

В ночь на 18 января террористы в очередной раз прибегли к атаке против Украины ударными БпЛА типа "Shahed-136/131". В общем враг применил 33 единицы дронов, которые запустил из района Приморско-Ахтарск и Курской области России. Также атаковал двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области по Харьковской области.

Противовоздушная оборона уничтожила 22 единицы вражеских БпЛА, наши дроны не достигли своих целей.

"К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы, средства РЭБ", - писали Воздушные силы.

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