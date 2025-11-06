ua en ru
В Україні вдруге за день оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31К

Україна, Четвер 06 листопада 2025 16:50
В Україні вдруге за день оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31К Ілюстративне фото: у Росії злетів МіГ-31К (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У всіх регіонах України сьогодні, 6 листопада, було оголошено повітряну тривогу. Росіяни підняли в повітря МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram і карту повітряних тривог.

Військові попередили, що через зліт МіГ-31К ракетна небезпека існує по всій Україні.

В Україні вдруге за день оголосили масштабну тривогу через зліт МіГ-31КФото: карта повітряних тривог (скріншот)

Варто зауважити, що сьогодні, 6 листопада, вранці в Україні вже оголошували масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К.

Тривога через МіГ-31К

Нагадаємо, в Україні оголошують масштабну повітряну тривогу щоразу, коли російський винищувач МіГ-31К піднімається в повітря. Цей літак здатний нести гіперзвукову ракету "Кинджал" і його зліт фіксується українськими Повітряними силами як сигнал можливої ​​ракетної атаки.

Після зльоту МіГ-31К засоби оповіщення по всій країні ставляться на режим підвищеної готовності - звучать сирени та попереджають населення про ракетну небезпеку. Літак із ракетою може пролітати значні відстані та вражати цілі по всій території України, тому тривога оголошується заздалегідь.

Головна мета таких тривог - забезпечити безпеку громадян, дати їм час сховатися.

Варто зауважити, що востаннє російські окупанти використовували "Кинджали" для удару по Україні в ніч проти 3 листопада.

Загалом ворог запустив три ракети "Кинджал", одну з яких вдалося збити українським захисникам. Єдині системи ППО, які є в Україні і можуть збивати такі ракети, це американські Patriot.

