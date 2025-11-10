UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

По Україні вдарять значні дощі: у шести областях оголошено перший рівень небезпеки

Фото: у низці областей оголошено перший рівень небезпеки (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В Україні 11 листопада очікуються значні дощі - у низці областей через погіршення погодних умов оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У вівторок, 11 листопада, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях очікуються значні дощі (оголошено I рівень небезпечності, жовтий).

Синоптики попередили, що погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.

Укргідрометцентр порекомендував українцям:

  • планувати свої поїздки заздалегідь і старатися уникати далеких маршрутів;
  • вжити заходів для мінімізації ризиків на підприємствах;
  • бути уважними на дорогах і дотримуватись безпечної дистанції.

Перший рівень небезпечності

Залежно від погодних умов в Україні існує три рівні небезпечності. Вони позначаються кольорами і визначають, наскільки серйозним може бути вплив погоди на населення, транспорт і господарську діяльність.

Перший рівень небезпечності, жовтий, означає, що погода потенційно небезпечна. Вона може призвести до незначних наслідків - порушень в русі транспорту, роботи енергетичних чи комунальних служб.

До цього рівня небезпечності відносяться грози, зливи, пориви вітру до 20 м/с, ожеледиця, сильна спека або мороз.

Нагадаємо, згідно з даними Укргідрометцентру, 11-12 листопада похолодання охопить майже всі регіони країни.

В Україну вже встигли прийти морози, а деякі райони навіть засипало снігом. Зокрема, на високогір'ї Карпат було морозно, а місцями випала значна кількість снігу.

Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.

ГідрометцентрПогода в Україні