По Україні вдарять значні дощі: у шести областях оголошено перший рівень небезпеки

В Україні 11 листопада очікуються значні дощі - у низці областей через погіршення погодних умов оголошено перший рівень небезпечності, жовтий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У вівторок, 11 листопада, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях очікуються значні дощі (оголошено I рівень небезпечності, жовтий).
Синоптики попередили, що погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також рух транспорту.
Укргідрометцентр порекомендував українцям:
Залежно від погодних умов в Україні існує три рівні небезпечності. Вони позначаються кольорами і визначають, наскільки серйозним може бути вплив погоди на населення, транспорт і господарську діяльність.
Перший рівень небезпечності, жовтий, означає, що погода потенційно небезпечна. Вона може призвести до незначних наслідків - порушень в русі транспорту, роботи енергетичних чи комунальних служб.
До цього рівня небезпечності відносяться грози, зливи, пориви вітру до 20 м/с, ожеледиця, сильна спека або мороз.
Нагадаємо, згідно з даними Укргідрометцентру, 11-12 листопада похолодання охопить майже всі регіони країни.
В Україну вже встигли прийти морози, а деякі райони навіть засипало снігом. Зокрема, на високогір'ї Карпат було морозно, а місцями випала значна кількість снігу.
Детальніше про це - читайте в матеріалі РБК-Україна.