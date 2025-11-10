По Украине ударят значительные дожди: в шести областях объявлен первый уровень опасности

Во вторник, 11 ноября, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях ожидаются значительные дожди (объявлен I уровень опасности, желтый).

Синоптики предупредили, что погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

Укргидрометцентр порекомендовал украинцам:

планировать свои поездки заранее и стараться избегать дальних маршрутов;

принять меры для минимизации рисков на предприятиях;

быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.

Первый уровень опасности

В зависимости от погодных условий в Украине существует три уровня опасности. Они обозначаются цветами и определяют, насколько серьезным может быть влияние погоды на население, транспорт и хозяйственную деятельность.

Первый уровень опасности, желтый, означает, что погода потенциально опасна. Она может привести к незначительным последствиям - нарушениям в движении транспорта, работе энергетических или коммунальных служб.

К этому уровню опасности относятся грозы, ливни, порывы ветра до 20 м/с, гололедица, сильная жара или мороз.