Образование

По Украине ударят значительные дожди: в шести областях объявлен первый уровень опасности

Фото: в ряде областей объявлен первый уровень опасности (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В Украине 11 ноября ожидаются значительные дожди - в ряде областей из-за ухудшения погодных условий объявлен первый уровень опасности, желтый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Во вторник, 11 ноября, в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях ожидаются значительные дожди (объявлен I уровень опасности, желтый).

Синоптики предупредили, что погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также движение транспорта.

Укргидрометцентр порекомендовал украинцам:

  • планировать свои поездки заранее и стараться избегать дальних маршрутов;
  • принять меры для минимизации рисков на предприятиях;
  • быть внимательными на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию.

Первый уровень опасности

В зависимости от погодных условий в Украине существует три уровня опасности. Они обозначаются цветами и определяют, насколько серьезным может быть влияние погоды на население, транспорт и хозяйственную деятельность.

Первый уровень опасности, желтый, означает, что погода потенциально опасна. Она может привести к незначительным последствиям - нарушениям в движении транспорта, работе энергетических или коммунальных служб.

К этому уровню опасности относятся грозы, ливни, порывы ветра до 20 м/с, гололедица, сильная жара или мороз.

 

Напомним, согласно данным Укргидрометцентра, 11-12 ноября похолодание охватит почти все регионы страны.

В Украину уже успели прийти морозы, а некоторые районы даже засыпало снегом. В частности, на высокогорье Карпат было морозно, а местами выпало значительное количество снега.

Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.

