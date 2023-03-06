Україні вдалося повернути ще одну дитину з тимчасового окупованої території

Він повідомив, що Офіс уповноваженого наприкінці лютого отримав звернення з приводу повернення дитини, яка перебуває на тимчасово захопленій РФ території.

"За кілька днів за сприяння та роботі працівників Офісу омбудсмена, Сашка зустріла бабуся. Нині хлопчик - в Україні!" - написав омбудсмен.

Лубінець також зазначив, що в Україні вже вдалося повернути 307 дітей.

Додамо, що Кремль розробив щонайменше п'ять сценаріїв для викрадення українських дітей.

Нагадаємо, омбудсмен повідомляв, що до Росії могли вивезти близько 150 тисяч дітей з України.

Окрім того, у США зазначали, що РФ утримує близько 6 тисяч українських дітей у таборах для "політичного перевиховання".

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