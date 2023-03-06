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Украине удалось вернуть еще одного ребенка с временной оккупированной территории

Фото: омбудсмен Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украине удалось вернуть 8-летнего мальчика с временной оккупированной Россией территории. Сейчас он находится с бабушкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

Он сообщил, что Офис уполномоченного в конце февраля получил обращение по поводу возвращения ребенка, который находится на временно захваченной РФ территории.

"За несколько дней при содействии и работе работников Офиса омбудсмена Сашу встретила бабушка. Сейчас мальчик - в Украине!" - написал омбудсмен.

Лубинец также отметил, что в Украине уже удалось вернуть 307 детей.

Добавим, что Кремль разработал минимум пять сценариев для похищения украинских детей.

Напомним, омбудсмен сообщал, что в Россию могли вывезти около 150 тысяч детей из Украины.

Кроме того, в США отмечали, что РФ содержит около 6 тысяч украинских детей в лагерях для "политического перевоспитания".

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дітиДмитрий Лубинец