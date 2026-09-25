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В Україні трохи потеплішає: якою буде погода сьогодні та чи чекати на дощ

07:00 25.09.2026 Пт
1 хв
aimg Тетяна Степанова
Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 25 вересня (колаж РБК-Україна)

В Україні сьогодні, 25 вересня, очікується хмарна погода, дощі лише на північному заході. Водночас в країні трохи потеплішає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише на північному заході місцями невеликий дощ.

У східних областях вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень 14-19°, в Карпатах 7-12°.

Фото: якою буде погода в Україні 25 вересня (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 14-19°, у Києві 15-17°.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про вторгнення холодного арктичного повітря з північного заходу - у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря на високогір'ї впала до -3°С.

Тим часом в УкрГМЦ пояснили, якою може бути погода у вересні в цілому.

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