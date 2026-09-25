В Україні трохи потеплішає: якою буде погода сьогодні та чи чекати на дощ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про вторгнення холодного арктичного повітря з північного заходу - у Карпатах випав перший сніг, а температура повітря на високогір'ї впала до -3°С.

Тим часом в УкрГМЦ пояснили, якою може бути погода у вересні в цілому.