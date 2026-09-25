В Украине немного потеплеет: какой будет погода сегодня и ждать ли дождя

Напомним, ранее мы сообщали о вторжении холодного арктического воздуха с северо-запада - в Карпатах выпал первый снег, а температура воздуха на высокогорье упала до -3°С.

Между тем, в УкрГМЦ объяснили, какой может быть погода в сентябре в целом.