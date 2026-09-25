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В Украине немного потеплеет: какой будет погода сегодня и ждать ли дождя

07:00 25.09.2026 Пт
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 25 сентября (коллаж РБК-Украина)

В Украине сегодня, 25 сентября, облачно с прояснениями, дожди лишь на северо-западе. В то же время в стране немного потеплеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность. Без осадков, лишь на северо-западе местами небольшой дождь.

В восточных областях утром местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура днем 14-19 °, в Карпатах 7-12 °.

Фото: какой будет погода в Украине 25 сентября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 14-19 °, в Киеве 15-17 °.

Напомним, ранее мы сообщали о вторжении холодного арктического воздуха с северо-запада - в Карпатах выпал первый снег, а температура воздуха на высокогорье упала до -3°С.

Между тем, в УкрГМЦ объяснили, какой может быть погода в сентябре в целом.

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