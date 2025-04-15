В Україні триває Страсний тиждень: що означають ці дні для християн і чому вони важливі

Тиждень перед Великоднем є дуже важливим для вірян. Це час глибоких духовних переживань, посту та молитви.

Страсна седмиця починається спогадом про Вхід Господній у Єрусалим (Вербна неділя) й охоплює шість днів - від Великого понеділка до Великої суботи. Кожен із них має особливе значення та згадує важливі євангельські події: Тайну вечерю, зраду Юди, молитву у Гефсиманському саду, суд Пилата, Хресну дорогу, розп’яття та поховання.

У ці дні звершуються особливі богослужіння, які не повторюються протягом року. Саме через них християни ніби духовно проходять разом з Христом його шлях страждань - "страстей" (з церковнослов’янської - "страждання"), щоб згодом усвідомити силу Воскресіння.

Страсний тиждень нагадує: духовної перемоги без жертовності не буває. Христос показав приклад - перемога над злом завжди пов’язана з боротьбою, вірою і жертовною любов’ю.