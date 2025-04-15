В Украине продолжается Страстная неделя: что означают эти дни для христиан и почему они важны

У христиан восточного обряда началась Страстная неделя - особый период перед Пасхой, когда верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Православной Церкви Украины (ПЦУ).
Неделя перед Пасхой является очень важной для верующих. Это время глубоких духовных переживаний, поста и молитвы.
Страстная седмица начинается воспоминанием о Входе Господнем в Иерусалим (Вербное воскресенье) и охватывает шесть дней - от Великого понедельника до Великой субботы. Каждый из них имеет особое значение и вспоминает важные евангельские события: Тайную вечерю, предательство Иуды, молитву в Гефсиманском саду, суд Пилата, Крестный путь, распятие и погребение.
В эти дни совершаются особые богослужения, которые не повторяются в течение года. Именно через них христиане как бы духовно проходят вместе с Христом его путь страданий - "страстей" (с церковнославянского - "страдания"), чтобы впоследствии осознать силу Воскресения.
Страстная неделя напоминает: духовной победы без жертвенности не бывает. Христос показал пример - победа над злом всегда связана с борьбой, верой и жертвенной любовью.
Напомним, в 2025 году Пасха будет отмечаться 20 апреля. Согласно закону, в мирное время, если праздничный день приходится на выходной, то следующий день должен быть выходным.
Итак, при обычных условиях украинцы имели бы дополнительный отдых в понедельник, 21 апреля. Впрочем, из-за военного положения эта норма пока не применяется - ее отменили еще в 2022 году. Поэтому в 2025-м дополнительного выходного после Пасхи не будет.
Мы также рассказывали о том, что в этом году стоит положить в Пасхальную корзину. Среди них: кулич, пасхальные яйца, мясные и молочные изделия, соль, хрен, красное вино и свеча. Также указано, что не рекомендуется класть в корзину алкогольные напитки (кроме красного вина), кровяную колбасу, деньги, драгоценности и другие материальные ценности.
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