Україні треба допомогти з захистом так само, як і Ізраїлю, - прем'єрка Латвії

За її словами Україні потрібно допомагати, так само, як і Ізраїлю. Вона додала, що країни Балтії та інші члени ЄС продовжують підтримувати Україну, допомагаючи засобами ППО.

"З Балтійськими країнами та іншими державами-членами ЄС ми продовжуємо підтримувати Україну, і ми хочемо продовжувати підтримувати Україну, шукаючи варіанти протиповітряної оборони на додаток до того, що було зроблено", - сказала прем'єр-міністр.