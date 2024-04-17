Украине нужно помочь с защитой так же, как и Израилю, - премьер Латвии

Учитывая атаку Ирана на Израиль, важно помочь Украине аналогичным образом. Такое заявление сделала премьер-министр Латвии Эвика Силиня после встречи с президентом Эдгарсом Ринкевичсом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
По ее словам, Украине нужно помогать, так же, как и Израилю. Она добавила, что страны Балтии и другие члены ЕС продолжают поддерживать Украину, помогая средствами ПВО.
"С Балтийскими странами и другими государствами-членами ЕС мы продолжаем поддерживать Украину, и мы хотим продолжать поддерживать Украину в поисках вариантов противовоздушной обороны в дополнение к тому, что было сделано", - сказала премьер-министр.
Напомним, Иран в ночь на 14 апреля атаковал территорию Израиля сотнями ударных беспилотников и ракет.
Как ранее сообщало РБК-Украина, США не намерены сбивать иранские дроны-камикадзе, как делали это с союзниками во время атаки Ирана на Израиль.
Добавим, истребители Королевских ВВС сбили иранские беспилотники, обстрелявшие цели в Израиле 14 апреля.
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