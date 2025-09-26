ua en ru
В Україні тестуватимуть технологію Starlink у смартфонах: коли відбудеться запуск

Україна, П'ятниця 26 вересня 2025 23:15
В Україні тестуватимуть технологію Starlink у смартфонах: коли відбудеться запуск Фото: Київстар з жовтня тестуватиме Starlink у смартфонах (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

В жовтні "Київстар" у партнерстві зі SpaceX запустить бета-тестування технології Starlink Direct to Cell. Наразі мобільний оператор шукає охочих долучитися до тесту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис оператора в X.

"Це нова технологія, яка діє як вишка мобільного зв’язку в космосі та дозволяє бути на зв’язку навіть у важкодоступних місцях де є відкрите небо", - йдеться у публікації.

Для того, щоби взяти участь у тестуванні, українцям знадобиться смартфон із підтримкою 4G та SIM-картка з підтримкою LTE. На першому етапі користувачі матимуть змогу обмінюватися SMS-повідомленнями.

Спершу скористатись послугою зможуть власники смартфонів на Android, для власників iOS підтримка з’явиться пізніше. Серед мереж з'явиться Kyivstar SpaceX, при цьому смартфон автоматично перемикатиметься на супутниковий сигнал, коли зникатиме наземне покриття.

Під час тесту доступ до сервісу з'явиться по всій Україні, за винятком Дніпропетровської та Чернігівської областей, районів активних бойових дій і тимчасово окупованих територій.

Раніше Київстар випробував технологію Starlink Direct to Cell, яка забезпечує прямий зв'язок смартфона з супутником. Вона дає можливість залишатися на зв'язку за умови несприятливих погодних умов, надзвичайних ситуацій або знеструмлень після обстрілів.

Нагадаємо, Сполучені Штати погодили оплату супутникових послуг Starlink для України. Зокрема, Держдеп США схвалив продаж послуг супутникового зв’язку та обладнання приблизно на 150 млн доларів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що польський уряд розробив та вніс у парламент законопроєкт, який дозволить оплачувати Україні послуги супутникових послуг Starlink.

