В Украине будут тестировать технологию Starlink в смартфонах: когда состоится запуск

Украина, Пятница 26 сентября 2025 23:15
В Украине будут тестировать технологию Starlink в смартфонах: когда состоится запуск Фото: Киевстар с октября будет тестировать Starlink в смартфонах (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В октябре "Киевстар" в партнерстве со SpaceX запустит бета-тестирование технологии Starlink Direct to Cell. Сейчас мобильный оператор ищет желающих присоединиться к тесту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оператора в X.

"Это новая технология, которая действует как вышка мобильной связи в космосе и позволяет быть на связи даже в труднодоступных местах где есть открытое небо", - говорится в публикации.

Для того, чтобы принять участие в тестировании, украинцам понадобится смартфон с поддержкой 4G и SIM-карта с поддержкой LTE. На первом этапе пользователи смогут обмениваться SMS-сообщениями.

Сначала воспользоваться услугой смогут владельцы смартфонов на Android, для владельцев iOS поддержка появится позже. Среди сетей появится Kyivstar SpaceX, при этом смартфон автоматически будет переключаться на спутниковый сигнал, когда исчезнет наземное покрытие.

Во время теста доступ к сервису появится по всей Украине, за исключением Днепропетровской и Черниговской областей, районов активных боевых действий и временно оккупированных территорий.

Ранее Киевстар испытал технологию Starlink Direct to Cell, которая обеспечивает прямую связь смартфона со спутником. Она дает возможность оставаться на связи при условии неблагоприятных погодных условий, чрезвычайных ситуаций или обесточиваний после обстрелов.

Напомним, Соединенные Штаты согласовали оплату спутниковых услуг Starlink для Украины. В частности, Госдеп США одобрил продажу услуг спутниковой связи и оборудования примерно на 150 млн долларов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что польское правительство разработало и внесло в парламент законопроект, который позволит оплачивать Украине услуги спутниковых услуг Starlink.

