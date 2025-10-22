ua en ru
Ср, 22 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

По Україні світло вимикатимуть за графіками, а не аварійно: де і коли саме

Україна, Середа 22 жовтня 2025 13:56
UA EN RU
По Україні світло вимикатимуть за графіками, а не аварійно: де і коли саме Фото: в Україні водять графіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Через пошкодження енергообʼєктів після масованої атаки в кількох областях України сьогодні діятимуть графіки погодинних відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кіровоградобленерго", "Сумиобленерго", "Черкасиобленерго".

Відповідно до команди НЕК "Укренерго", 22 жовтня з 13:30 до 15:30 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання по чергам:

  • 1.І - 13:30 - 15:30;
  • 1.ІІ - 13:30 - 15:30.

Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах ГПВ можна переглянути за посиланням. Графіки аварійних відключень наразі ж скасовано.

Водночас з 16:30 на території Сумської області діятимуть графіки погодинних відключень в обсязі двох черг.

Причина тимчасового посилення обмежень - пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки.

22.10.2025 - Графік погодинних відключень

Тим часом з 13:00 замість графіка погодинних відключень у Кропиницькому та Олександрійському адміністративних районах Кіровоградської області також буде застосовано графік погодинних відключень:

  • Черга 1.1: 13-15, 19-21;
  • Черга 1.2: 13-15, 19-21;
  • Черга 2.1: 13-15, 19-21;
  • Черга 2.2: 13-15, 19-21;
  • Черга 3.1: 15-17, 21-23;
  • Черга 3.2: 15-17, 21-23;
  • Черга 4.1: 15-17, 21-23;
  • Черга 4.2: 15-17, 21-23;
  • Черга 5.1: 17-19, 23-24;
  • Черга 5.2: 17-19, 23-24;
  • Черга 6.1: 17-19, 23-24;
  • Черга 6.2: 17-19, 23-24.

"ПрАТ "Кіровоградобленерго" враховує необхідність економії електроенергії та забезпечено її споживання", - зауважили енергетики.

Оновлено о 13:58.

"Укренерго" оновило інформацію щодо ситуації в енергосистемі України. Повідомляється, що з метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів - у частині регіонів замість застосованих раніше аварійних запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії.

Дізнатись час і тривалість знеструмлень за вашою адресою - можна на офіційних сторінках оператора системи розподілу у вашому регіоні.

"У частині областей - продовжують діяти зумовлені наслідками російської атаки аварійні відключення. Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго", - додали в компанії.

Атака на Україну 22 жовтня

Нагадаємо, сьогодні вночі РФ завдала чергового масованого комбінованого удару по енергетичній інфраструктурі України. У зв'язку з цим в країні почали діяти графіки аварійного відключення світла.

Зокрема через ворожі удари по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області без електрики опинилися понад 14 тисяч родин.

Тим часом у Запоріжжі під нічною атакою без електрики залишилися близько 2 тисячі споживачів.

Детальніше про все, що відомо про наслідки чергової російської атаки читайте в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Україна Війна Росії проти України Відключеня світла
Новини
У Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок масованого удару Росії
У Києві вже понад 20 постраждалих внаслідок масованого удару Росії
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію