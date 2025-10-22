По Україні світло вимикатимуть за графіками, а не аварійно: де і коли саме

Через пошкодження енергообʼєктів після масованої атаки в кількох областях України сьогодні діятимуть графіки погодинних відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Кіровоградобленерго ", " Сумиобленерго ", " Черкасиобленерго ".

Відповідно до команди НЕК "Укренерго", 22 жовтня з 13:30 до 15:30 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання по чергам:

1.І - 13:30 - 15:30;

1.ІІ - 13:30 - 15:30.

Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах ГПВ можна переглянути за посиланням. Графіки аварійних відключень наразі ж скасовано.

Водночас з 16:30 на території Сумської області діятимуть графіки погодинних відключень в обсязі двох черг.

Причина тимчасового посилення обмежень - пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки.

22.10.2025 - Графік погодинних відключень

Тим часом з 13:00 замість графіка погодинних відключень у Кропиницькому та Олександрійському адміністративних районах Кіровоградської області також буде застосовано графік погодинних відключень:

Черга 1.1: 13-15, 19-21;

Черга 1.2: 13-15, 19-21;

Черга 2.1: 13-15, 19-21;

Черга 2.2: 13-15, 19-21;

Черга 3.1: 15-17, 21-23;

Черга 3.2: 15-17, 21-23;

Черга 4.1: 15-17, 21-23;

Черга 4.2: 15-17, 21-23;

Черга 5.1: 17-19, 23-24;

Черга 5.2: 17-19, 23-24;

Черга 6.1: 17-19, 23-24;

Черга 6.2: 17-19, 23-24.

"ПрАТ "Кіровоградобленерго" враховує необхідність економії електроенергії та забезпечено її споживання", - зауважили енергетики.

Оновлено о 13:58.

"Укренерго" оновило інформацію щодо ситуації в енергосистемі України. Повідомляється, що з метою заживлення довготривало знеструмлених споживачів - у частині регіонів замість застосованих раніше аварійних запроваджуються графіки погодинних відключень електроенергії.

Дізнатись час і тривалість знеструмлень за вашою адресою - можна на офіційних сторінках оператора системи розподілу у вашому регіоні.

"У частині областей - продовжують діяти зумовлені наслідками російської атаки аварійні відключення. Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках ваших обленерго", - додали в компанії.