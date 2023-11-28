В Україні без світла через негоду понад 500 населених пунктів: де найскладніша ситуація

Через негоду в Україні залишаються знеструмленими 559 населених пунктів в 10 областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НЕК "Укренерго" .

Як зазначають енергетики, найскладніша ситуація сьогодні в Одеській, Миколаївській та Донецькій областях.

"Загалом через негоду залишаються знеструмленими на ранок 559 населених пунктів в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській областях", - йдеться в повідомленні.

Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 443 населених пунктів. Через обстріли є нові пошкодження в мережах обленерго в Дніпропетровській, Донецькій, Харківській, Херсонській областях.

Зазначається, що аварійно-відновлювальні роботи проводяться в залежності від ситуації з безпекою та з дозволу військових.

Негода в Україні

Нагадаємо, 26 листопада Одеську область накрила негода, яка призвела до обмеженого або ж повного перекриття руху низкою трас. Лише за кілька годин вранці сталось майже 50 ДТП. Усі подробиці - у матеріалі РБК-Україна за посиланням.

На ранок 27 листопада через негоду в Україні без світла було понад 2 тисячі населених пунктів. Додамо, що на тимчасово окупованих територіях нашої держави також були зникнення електроенергії та руйнування інфраструктури тощо. Зокрема, представники окупаційної "адміністрації" Криму казали, що без світла були 425 тисяч осіб.

Також повідомлялось, що в Одесі знайшли тіла трьох людей. Ймовірно, вони померли через переохолодження, спричиненою негодою в місті.

Пізніше стало відомо про п'ятьох загиблих через негоду в Одеській області. Сьогодні ЗМІ повідомили про ще трьох загиблих, серед яких військовий.

Станом на ранок 28 листопада через негоду в Україні загинули 10 людей, ще 23 постраждали, серед них є діти.