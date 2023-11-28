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Негода в Одеській області: кількість загиблих зросла, серед них військовий, - ЗМІ

Одеська область, Вівторок 28 листопада 2023 10:50
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Негода в Одеській області: кількість загиблих зросла, серед них військовий, - ЗМІ Фото: кількість загиблих через негоду в Одеській області зросла (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Одеській області виявили ще трьох загиблих внаслідок негоди, серед них також є військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве ЗМІ "Думська".

Як повідомляє видання, протягом доби було виявлено ще двоє загиблих безпритульних. Тіло чоловіка знайшли на Олексіївській площі, жінки - на вулиці Героїв Крут. Обом було близько 40 років.

Окрім того, джерела "Думської" повідомили про військового 42-х років, який помер на трасі Одеса-Кучурган в автомобілі ВАЗ.

Негода в Україні

Нагадаємо, 26 листопада Одеську область накрила негода, яка призвела до обмеженого або ж повного перекриття руху низкою трас. Лише за кілька годин вранці сталось майже 50 ДТП. Усі подробиці - у матеріалі РБК-Україна за посиланням.

На ранок 27 листопада через негоду в Україні без світла було понад 2 тисячі населених пунктів. Додамо, що на тимчасово окупованих територіях нашої держави також були зникнення електроенергії та руйнування інфраструктури тощо. Зокрема, представники окупаційної "адміністрації" Криму казали, що без світла були 425 тисяч осіб.

Також повідомлялось, що в Одесі знайшли тіла трьох людей. Ймовірно, вони померли через переохолодження, спричиненою негодою в місті.

Пізніше стало відомо про п'ятьох загиблих через негоду в Одеській області.

Станом на ранок 28 листопада через негоду в Україні загинули 10 людей, ще 23 постраждали, серед них є діти.

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