В Украине без света из-за непогоды более 500 населенных пунктов: где самая сложная ситуация

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НЭК "Укрэнерго" .

Как отмечают энергетики, сложная ситуация сегодня в Одесской, Николаевской и Донецкой областях.

"В общей сложности из-за непогоды остаются обесточенными на утро 559 населенных пунктов в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Херсонской, Черкасской, Черниговской областях", - говорится в сообщении.

Из-за боевых действий и по другим причинам без света остается 443 населенных пункта. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской, Херсонской областях.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы производятся в зависимости от ситуации с безопасностью и с разрешения военных.

Непогода в Украине

Напомним, 26 ноября Одесскую область накрыла непогода, которая привела к ограниченному или же полному перекрытию движения рядом трасс. Только через несколько часов утром произошло почти 50 ДТП. Все подробности - в материале РБК-Украина по ссылке.

Утром 27 ноября из-за непогоды в Украине без света было более 2 тысяч населенных пунктов. Добавим, что на временно оккупированных территориях нашего государства также было исчезновение электроэнергии и разрушение инфраструктуры. В частности, представители оккупационной "администрации" Крыма говорили, что без света было 425 тысяч человек.

Также сообщалось, что в Одессе нашли тела трех человек. Вероятно, они умерли из-за переохлаждения, вызванного непогодой в городе.

Позже стало известно о пяти погибших из-за непогоды в Одесской области. Сегодня СМИ сообщили о еще трех погибших, среди которых военный.

По состоянию на утро 28 ноября из-за непогоды в Украине погибли 10 человек, еще 23 пострадали, среди них есть дети.