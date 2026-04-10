Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

В Україні створять центри підготовки до нацспротиву: Зеленський підписав закон

12:23 10.04.2026 Пт
2 хв
Що передбачає новий закон про нацспротив?
aimg Ірина Глухова
Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua )

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підготовку громадян до національного спротиву, який стосується зокрема студентів і школярів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.

Йдеться про закон № 4826-ІХ щодо окремих питань підготовки громадян до національного спротиву - законопроєкт №13347.

Документ запроваджує нову модель підготовки, яка інтегрується в освітній процес на всіх рівнях - від середньої до вищої освіти. Зокрема, передбачається впровадження дисципліни "Основи національного спротиву", створення спеціальних центрів підготовки та регулювання використання вогнепальної зброї для практичних занять.

Новий закон змінює підхід до підготовки громадян - замість базової загальновійськової підготовки запроваджується комплексна система нацспротиву.

Підготовка охоплюватиме учнів і студентів незалежно від статі. У навчальних закладах планують запровадити нову дисципліну, а також оновити курс "Захист України".

Окремо передбачено створення спеціалізованих центрів, де проходитимуть практичні заняття, зокрема зі стрільби. Їх організовуватимуть на полігонах ЗСУ, сертифікованих стрільбищах та із використанням інтерактивних тренажерів.

Особи, чия релігія не дозволяє користуватися зброєю, зможуть проходити альтернативні модулі підготовки. Люди з інвалідністю або ті, хто втратив працездатність, звільняються від практичних занять.

Закон також визначає повноваження органів влади щодо організації та забезпечення системи підготовки громадян до національного спротиву.

Нацспротив в Україні

В Україні в межах реформування системи військової підготовки молоді та студентів запроваджують цикл підготовки до національного спротиву, який стартуватиме з 14 років.

25 березня Верховна Рада ухвалила відповідний закон про підготовку громадян до національного спротиву. Документ передбачає зміни в системі навчання для школярів і студентів. "За" проголосували 263 народні депутати.

Як розповів міністр освіти і науки України Оксен Лісовий, в одній з областей вже є полігони, де студенти зможуть проходити курс "Основи національного спротиву".

