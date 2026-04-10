Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В Украине создадут центры подготовки к нацсопротивлению: Зеленский подписал закон

12:23 10.04.2026 Пт
2 мин
Что предусматривает новый закон о нацсопротивлении?
aimg Ирина Глухова
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua )

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о подготовке граждан к национальному сопротивлению, который касается в том числе студентов и школьников.

Речь идет о законе № 4826-ІХ по отдельным вопросам подготовки граждан к национальному сопротивлению - законопроект №13347.

Документ вводит новую модель подготовки, которая интегрируется в образовательный процесс на всех уровнях - от среднего до высшего образования. В частности, предусматривается внедрение дисциплины "Основы национального сопротивления", создание специальных центров подготовки и регулирования использования огнестрельного оружия для практических занятий.

Новый закон меняет подход к подготовке граждан - вместо базовой общевойсковой подготовки вводится комплексная система нацсопротивления.

Подготовка будет охватывать учеников и студентов независимо от пола. В учебных заведениях планируют ввести новую дисциплину, а также обновить курс "Защита Украины".

Отдельно предусмотрено создание специализированных центров, где будут проходить практические занятия, в частности по стрельбе. Их будут организовывать на полигонах ВСУ, сертифицированных стрельбищах и с использованием интерактивных тренажеров.

Лица, чья религия не позволяет пользоваться оружием, смогут проходить альтернативные модули подготовки. Люди с инвалидностью или те, кто потерял трудоспособность, освобождаются от практических занятий.

Закон также определяет полномочия органов власти по организации и обеспечению системы подготовки граждан к национальному сопротивлению.

Нацсопротивление в Украине

В Украине в рамках реформирования системы военной подготовки молодежи и студентов вводят цикл подготовки к национальному сопротивлению, который будет стартовать с 14 лет.

25 марта Верховная Рада приняла соответствующий закон о подготовке граждан к национальному сопротивлению. Документ предусматривает изменения в системе обучения для школьников и студентов. "За" проголосовали 263 народных депутата.

Как рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой, в одной из областей уже есть полигоны, где студенты смогут проходить курс "Основы национального сопротивления".

