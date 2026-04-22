В Україні створять Пантеон видатних українців

"Провели нараду щодо стратегічних питань нашої української політики пам’яті та вшанування національних героїв. Зокрема, розпочалася робота зі створення Пантеону видатних українців", - зазначив президент.

За його словами, проєкт передбачає повернення в Україну історичних діячів, які відіграли ключову роль у формуванні національної свідомості та державності.

Також йдеться про розвиток системної політики вшанування героїв, меморіалізації різних етапів історії України та повноцінне повернення всієї української історичної пам’яті.

"Маємо створити особливе місце ціннісної консолідації Українського народу, яке точно матиме значення для майбутніх поколінь українців і берегтиме пам’ять про покоління українців, які й створили нашу культуру та нашу державу", - підкреслив Зеленський.

До реалізації проєкту планують залучити державні інституції, громадськість і міжнародних партнерів.