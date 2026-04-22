В Украине создадут Пантеон выдающихся украинцев

"Провели совещание по стратегическим вопросам нашей украинской политики памяти и чествования национальных героев. В частности, началась работа по созданию Пантеона выдающихся украинцев", - отметил президент.

По его словам, проект предусматривает возвращение в Украину исторических деятелей, которые сыграли ключевую роль в формировании национального сознания и государственности.

Также речь идет о развитии системной политики чествования героев, мемориализации различных этапов истории Украины и полноценное возвращение всей украинской исторической памяти.

"Должны создать особое место ценностной консолидации украинского народа, которое точно будет иметь значение для будущих поколений украинцев и будет хранить память о поколениях украинцев, которые и создали нашу культуру и наше государство", - подчеркнул Зеленский.

К реализации проекта планируют привлечь государственные институты, общественность и международных партнеров.