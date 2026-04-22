В Украине создадут Пантеон выдающихся украинцев

В Украине начали работу над созданием Пантеона выдающихся украинцев, который должен стать местом чествования национальных героев и ключевых фигур истории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
"Провели совещание по стратегическим вопросам нашей украинской политики памяти и чествования национальных героев. В частности, началась работа по созданию Пантеона выдающихся украинцев", - отметил президент.
По его словам, проект предусматривает возвращение в Украину исторических деятелей, которые сыграли ключевую роль в формировании национального сознания и государственности.
Также речь идет о развитии системной политики чествования героев, мемориализации различных этапов истории Украины и полноценное возвращение всей украинской исторической памяти.
"Должны создать особое место ценностной консолидации украинского народа, которое точно будет иметь значение для будущих поколений украинцев и будет хранить память о поколениях украинцев, которые и создали нашу культуру и наше государство", - подчеркнул Зеленский.
К реализации проекта планируют привлечь государственные институты, общественность и международных партнеров.
Напомним, в феврале в Украине зарегистрировали петицию с призывом создать на Майдане Независимости Мемориал Героев Небесной сотни и Стену памяти павших защитников. По словам автора, это поможет почтить память военных, поскольку мест для флажков на Майдане уже не осталось.
