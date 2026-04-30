В Україні створять мережу військових кладовищ: Рада ухвалила важливий закон

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №13693 щодо вшанування пам’яті загиблих захисників України. Документ передбачає створення військових меморіальних кладовищ у всіх регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Верховну Раду.
Документ підтримали 267 народних депутатів. Закон врегульовує створення мережі військових меморіальних кладовищ, а також запроваджує єдині підходи до поховання полеглих військовослужбовців.
Закон також регулює питання виділення земель під такі кладовища. Зокрема, у певних випадках ділянки державної власності можуть вилучатися без погодження з користувачем.
Крім того, навіть наявність територій екологічної мережі не стане перешкодою для створення військових меморіальних кладовищ.
Однією з ключових новацій є скасування обмежень на поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі для загиблих, які мали незняту або непогашену судимість за умисні злочини.
Рішення щодо таких випадків, а також перепоховання борців за незалежність України, ухвалюватиме спеціальна комісія при Міністерстві у справах ветеранів.
