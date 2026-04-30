UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

В Україні створять мережу військових кладовищ: Рада ухвалила важливий закон

17:35 30.04.2026 Чт
2 хв
Закон має впорядкувати систему військових поховань в Україні
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: Національне військове кладовище (Getty Images)

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №13693 щодо вшанування пам’яті загиблих захисників України. Документ передбачає створення військових меморіальних кладовищ у всіх регіонах.

Головне:

  • Ухвалення закону: Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №13693.
  • Масштаб проєкту: Документ передбачає створення мережі військових меморіальних кладовищ в усіх регіонах України.
  • Земельні питання: Закон дозволяє вилучати ділянки державної власності під кладовища без погодження з користувачами.
  • Єдині стандарти: Запроваджуються уніфіковані процедури поховання, утримання та охорони місць пам’яті захисників.
  • Зміна правил: Скасовано обмеження на поховання на Національному меморіальному кладовищі для осіб із судимістю.

Що передбачає закон

Документ підтримали 267 народних депутатів. Закон врегульовує створення мережі військових меморіальних кладовищ, а також запроваджує єдині підходи до поховання полеглих військовослужбовців.

Зокрема, документ:

  • визначає поняття "військове меморіальне кладовище", "почесне поховання", "військове кладовище", "сектор військових поховань";
  • встановлює правила створення, утримання та охорони таких місць;
  • уніфікує процедури поховання загиблих захисників.

Виділення землі

Закон також регулює питання виділення земель під такі кладовища. Зокрема, у певних випадках ділянки державної власності можуть вилучатися без погодження з користувачем.

Крім того, навіть наявність територій екологічної мережі не стане перешкодою для створення військових меморіальних кладовищ.

Важлива зміна щодо поховань

Однією з ключових новацій є скасування обмежень на поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі для загиблих, які мали незняту або непогашену судимість за умисні злочини.

Рішення щодо таких випадків, а також перепоховання борців за незалежність України, ухвалюватиме спеціальна комісія при Міністерстві у справах ветеранів.

Нагадаємо, про створення в Україні національного військового меморіального кладовища, від вибору місця і численних скандалів до концепції та строків відкриття, в РБК-Україна розповідало у матеріалі "Боротьба за пам’ять. Як будують національне військове кладовище і коли почнуть поховання".

Також ми писали, що на Національному меморіальному кладовищі під Києвом почали перші поховання.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
