В Україні створять мережу військових кладовищ: Рада ухвалила важливий закон

Головне: Ухвалення закону: Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №13693.

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №13693. Масштаб проєкту: Документ передбачає створення мережі військових меморіальних кладовищ в усіх регіонах України.

Документ передбачає створення мережі військових меморіальних кладовищ в усіх регіонах України. Земельні питання: Закон дозволяє вилучати ділянки державної власності під кладовища без погодження з користувачами.

Закон дозволяє вилучати ділянки державної власності під кладовища без погодження з користувачами. Єдині стандарти: Запроваджуються уніфіковані процедури поховання, утримання та охорони місць пам’яті захисників.

Запроваджуються уніфіковані процедури поховання, утримання та охорони місць пам’яті захисників. Зміна правил: Скасовано обмеження на поховання на Національному меморіальному кладовищі для осіб із судимістю.

Що передбачає закон

Документ підтримали 267 народних депутатів. Закон врегульовує створення мережі військових меморіальних кладовищ, а також запроваджує єдині підходи до поховання полеглих військовослужбовців.

Зокрема, документ:

визначає поняття "військове меморіальне кладовище", "почесне поховання", "військове кладовище", "сектор військових поховань";

встановлює правила створення, утримання та охорони таких місць;

уніфікує процедури поховання загиблих захисників.

Виділення землі

Закон також регулює питання виділення земель під такі кладовища. Зокрема, у певних випадках ділянки державної власності можуть вилучатися без погодження з користувачем.

Крім того, навіть наявність територій екологічної мережі не стане перешкодою для створення військових меморіальних кладовищ.

Важлива зміна щодо поховань

Однією з ключових новацій є скасування обмежень на поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі для загиблих, які мали незняту або непогашену судимість за умисні злочини.

Рішення щодо таких випадків, а також перепоховання борців за незалежність України, ухвалюватиме спеціальна комісія при Міністерстві у справах ветеранів.