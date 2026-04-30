В Украине создадут сеть военных кладбищ: Рада приняла важный закон

Главное: Принятие закона: Верховная Рада приняла в целом законопроект №13693.

Верховная Рада приняла в целом законопроект №13693. Масштаб проекта: Документ предусматривает создание сети военных мемориальных кладбищ во всех регионах Украины.

Документ предусматривает создание сети военных мемориальных кладбищ во всех регионах Украины. Земельные вопросы: Закон позволяет изымать участки государственной собственности под кладбища без согласования с пользователями.

Закон позволяет изымать участки государственной собственности под кладбища без согласования с пользователями. Единые стандарты: Вводятся унифицированные процедуры захоронения, содержания и охраны мест памяти защитников.

Вводятся унифицированные процедуры захоронения, содержания и охраны мест памяти защитников. Изменение правил: Отменены ограничения на захоронение на Национальном мемориальном кладбище для лиц с судимостью.

Что предусматривает закон

Документ поддержали 267 народных депутатов. Закон регулирует создание сети военных мемориальных кладбищ, а также вводит единые подходы к захоронению павших военнослужащих.

В частности, документ:

определяет понятие "военное мемориальное кладбище", "почетное захоронение", "военное кладбище", "сектор воинских захоронений";

устанавливает правила создания, содержания и охраны таких мест;

унифицирует процедуры захоронения погибших защитников.

Выделение земли

Закон также регулирует вопросы выделения земель под такие кладбища. В частности, в определенных случаях участки государственной собственности могут изыматься без согласования с пользователем.

Кроме того, даже наличие территорий экологической сети не станет препятствием для создания военных мемориальных кладбищ.

Важное изменение относительно захоронений

Одной из ключевых новаций является отмена ограничений на захоронение на Национальном военном мемориальном кладбище для погибших, которые имели неснятую или непогашенную судимость за умышленные преступления.

Решение по таким случаям, а также перезахоронения борцов за независимость Украины, будет принимать специальная комиссия при Министерстве по делам ветеранов.