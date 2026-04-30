В Украине создадут сеть военных кладбищ: Рада приняла важный закон

Верховная Рада приняла в целом законопроект №13693 о почтении памяти погибших защитников Украины. Документ предусматривает создание военных мемориальных кладбищ во всех регионах.
Главное:
Документ поддержали 267 народных депутатов. Закон регулирует создание сети военных мемориальных кладбищ, а также вводит единые подходы к захоронению павших военнослужащих.
В частности, документ:
Закон также регулирует вопросы выделения земель под такие кладбища. В частности, в определенных случаях участки государственной собственности могут изыматься без согласования с пользователем.
Кроме того, даже наличие территорий экологической сети не станет препятствием для создания военных мемориальных кладбищ.
Одной из ключевых новаций является отмена ограничений на захоронение на Национальном военном мемориальном кладбище для погибших, которые имели неснятую или непогашенную судимость за умышленные преступления.
Решение по таким случаям, а также перезахоронения борцов за независимость Украины, будет принимать специальная комиссия при Министерстве по делам ветеранов.
