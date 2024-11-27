Оголошень на підʼїздах більше не буде. Для українців запускають платформу "Наш Дім"

В Україні протягом найближчих двох років запрацює електронна система управління багатоквартирними будинками "Наш Дім". Новий проект, затверджений урядом, дозволить мешканцям отримувати актуальну інформацію про свій будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний телеграм-канал Міністерства цифрової трансформації України.

В Україні створять електронну систему управління багатоквартирними будинкам

Уряд ухвалив постанову про запуск платформи "Наш Дім". В Україні протягом двох років запрацює електронна система управління багатоквартирними будинками "Наш Дім". Новий цифровий інструмент дозволить мешканцям отримувати актуальну інформацію про свої будинки, брати участь у голосуваннях онлайн, а управителям - вести документацію та звітувати прозоро.

Як працюватиме система

Платформа "Наш Дім" забезпечить:

доступ до інформації про стан будинку та рішення ОСББ;

проведення зборів і голосувань у зручному онлайн-форматі;

зберігання документів у захищених цифрових сховищах;

звітування управителів та ОСББ через спеціальний сайт, замість паперових оголошень на дверях під’їзду.

Чому це важливо

На сьогодні в Україні немає єдиної системи для збору, збереження та обробки інформації про багатоквартирні будинки. Це ускладнює процеси управління, прийняття рішень та контроль. Запровадження платформи "Наш Дім" зробить управління житлом зручним і прозорим, а держава отримає можливість аналізувати стан житлового фонду для формування ефективної політики.

Систему розробляють у рамках співпраці Міністерства розвитку громад і територій, Міністерства юстиції та Міністерства цифрової трансформації України. Ініціатива впроваджується за підтримки проєкту "Підтримка цифрової трансформації", фінансованого USAID та UK Dev, у партнерстві з Фондом Східна Європа.