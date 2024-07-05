ОСББ та ЖБК зможуть отримати "доступний кредит" на альтернативні джерела електрики

Кабінет міністрів України вирішив запровадити "доступні кредити" для ОСББ та ЖБК на альтернативні джерела електрики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну в Раді Тараса Мельничука в Telegram .

За його словами, ОСББ та ЖБК тепер зможуть отримувати кредити в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" для заходів з енергоефективності. Це стосується придбання генеруючих установок, які виробляють електрику з альтернативних джерел енергії, установок збереження електрики та допобладнання в сумі до 5 млн гривень.

"Предбачено термін кредиту до 5 років та відсоткову ставку для ОСББ та ЖБК на рівні 7%", - уточнив Мельничук.