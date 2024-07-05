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ОСББ та ЖБК зможуть отримати "доступний кредит" на альтернативні джерела електрики

П'ятниця 05 липня 2024 17:49
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ОСББ та ЖБК зможуть отримати "доступний кредит" на альтернативні джерела електрики Ілюстративне фото: в Україні запровадять "доступний кредит" на альтернативні джерела електрики для ОСББ та ЖБК (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Кабінет міністрів України вирішив запровадити "доступні кредити" для ОСББ та ЖБК на альтернативні джерела електрики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну в Раді Тараса Мельничука в Telegram.

За його словами, ОСББ та ЖБК тепер зможуть отримувати кредити в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%" для заходів з енергоефективності. Це стосується придбання генеруючих установок, які виробляють електрику з альтернативних джерел енергії, установок збереження електрики та допобладнання в сумі до 5 млн гривень.

"Предбачено термін кредиту до 5 років та відсоткову ставку для ОСББ та ЖБК на рівні 7%", - уточнив Мельничук.

Пільгова програма з сонячних батарей

Нагадаємо, 20 червня президент України анонсував пільгову програму, яка стосується придбання сонячних батарей. Розробити її він доручив Кабміну.

За словами президента, така програма має передбачати кредити під нуль відсотків річних.

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