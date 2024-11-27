Объявлений на подъезде больше не будет. Для украинцев запускают платформу "Наш Дом"

В Украине в ближайшие два года заработает электронная система управления многоквартирными домами "Наш Дом". Новый проект, утвержденный правительством, позволит жильцам получать актуальную информацию о своем доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный телеграмм-канал Министерства цифровой трансформации.

В Украине создадут электронную систему управления многоквартирными домами

Правительство утвердило постановление о запуске платформы "Наш Дом". В Украине в течение двух лет заработает электронная система управления многоквартирными домами "Наш Дом". Новый цифровой инструмент позволит жителям получать актуальную информацию о своих домах, участвовать в голосованиях онлайн, а управляющим - вести документацию и отчитываться прозрачно.

Как будет работать система

Платформа "Наш Дом" предоставит:

доступ к информации о состоянии дома и решениям ОСМД;

проведение собраний и голосований в удобном онлайн-формате;

хранение документов в защищенных цифровых хранилищах;

отчетность управляющих и ОСМД через специальный сайт вместо бумажных объявлений на дверях подъезда.

Почему это важно

На сегодняшний день в Украине нет единой системы для сбора, хранения и обработки информации о многоквартирных домах. Это усложняет процессы управления, принятия решений и контроля. Внедрение платформы "Наш Дом" сделает управление жильем удобным и прозрачным, а государство получит возможность анализировать состояние жилого фонда для формирования эффективной политики.

Система разрабатывается в рамках сотрудничества Министерства развития общин и территорий, Министерства юстиции и Министерства цифровой трансформации Украины. Инициатива внедряется при поддержке проекта "Поддержка цифровой трансформации", финансируемого USAID и UK Dev, в партнёрстве с Фондом Восточная Европа.