В Україні суттєво спростили роботу ОСББ
Фото: для ОСББ спростили життя (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про спрощення управління багатоквартирними будинками. Дозволено електронний підпис та зменшено кворум для зборів учасників об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст законопроекту №7029.
Законом запроваджується:
- можливість використовувати електронні підписи під час голосування учасників ОСББ;
- можливість брати участь у зборах дистанційно;
- зменшення вимог щодо кількості голосів співвласників, необхідних для прийняття рішень в багатоквартирному будинку, яке передбачає наявність 50% голосів для прийняття всіх рішень крім від’єднання багатоквартирного будинку від інженерних мереж;
- уніфікацію існуючого законодавчого регулювання стосовно оформлення протоколів зборів співвласників;
- ОСББ звільняються від необхідності нотаріально посвідчувати підписи на документах для вчинення реєстраційних дій
Також законом усувається прогалина законодавства щодо неможливості подання на державну реєстрацію документів частково у паперовій, а частково в електронній формі.
Детальніше про законопроект 7029 читайте в колонці голова партії "Слуга народу" Олени Шуляк для РБК-Україна "На відстані - як дома. В Україні спростять життя учасникам ОСББ".