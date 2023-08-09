В Україні суттєво спростили роботу ОСББ

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про спрощення управління багатоквартирними будинками. Дозволено електронний підпис та зменшено кворум для зборів учасників об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст законопроекту № 7029 .

Законом запроваджується:

можливість використовувати електронні підписи під час голосування учасників ОСББ;

можливість брати участь у зборах дистанційно;

зменшення вимог щодо кількості голосів співвласників, необхідних для прийняття рішень в багатоквартирному будинку, яке передбачає наявність 50% голосів для прийняття всіх рішень крім від’єднання багатоквартирного будинку від інженерних мереж;

уніфікацію існуючого законодавчого регулювання стосовно оформлення протоколів зборів співвласників;

ОСББ звільняються від необхідності нотаріально посвідчувати підписи на документах для вчинення реєстраційних дій

Також законом усувається прогалина законодавства щодо неможливості подання на державну реєстрацію документів частково у паперовій, а частково в електронній формі.

Детальніше про законопроект 7029 читайте в колонці голова партії "Слуга народу" Олени Шуляк для РБК-Україна "На відстані - як дома. В Україні спростять життя учасникам ОСББ".