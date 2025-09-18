ua en ru
В Україні створять Єдину систему соціальної сфери: що це означає

Четвер 18 вересня 2025 12:08
В Україні створять Єдину систему соціальної сфери: що це означає
Автор: Олександр Білоус

Верховна Рада ухвалила закон про єдину систему соціальної сфери, яка об’єднає всі електронні реєстри та бази даних соцзахисту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради на Youtube.

Проєкт №11377 передбачає об’єднання всіх електронних ресурсів соцсфери - реєстрів, баз даних і сервісів соціального захисту - в інтегроване довідково-інформаційне середовище.

Серед головних змін:

  • об’єднання понад 30 існуючих реєстрів і баз даних;
  • усунення дублювання виплат та помилок у даних, що часто спричиняють перевірки чи затримки;
  • створення «соціальної історії» кожної особи, яка відображає всі отримані форми підтримки;
  • автоматизація процесів для підвищення ефективності.

Система буде обов’язковою для використання органами місцевого самоврядування та державної влади при наданні соціальних послуг. Закон також встановлює правові та організаційні засади функціонування Єдиної системи, включаючи створення Єдиного соціального реєстру.

Завдяки новій системі органи соцзахисту зможуть централізовано зберігати і обліковувати електронні дані про отримувачів всіх видів державної підтримки. Це дозволить зменшити витрати, скоротити час на обробку документів і підвищити якість обслуговування громадян.

Раніше різні реєстри та програмні комплекси, що функціонують понад 20 років, створювали складнощі для надання соціальної допомоги та були морально і технічно застарілими. Закон дозволяє поступово інтегрувати всі ці ресурси в єдину систему та забезпечити їхню сучасну роботу відповідно до стандартів ЄС.

Нагадаємо, проєкт бюджету передбачає суттєве збільшення соціальних видатків. Зокрема, планується підвищити заморожену мінімальну зарплату. Також піднімуть на рівень інфляції мінімальну пенсію.

