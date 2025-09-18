В Украине создадут Единую систему социальной сферы: что это значит

Верховная Рада приняла закон о единой системе социальной сферы, которая объединит все электронные реестры и базы данных соцзащиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады на Youtube.

Проект №11377 предусматривает объединение всех электронных ресурсов соцсферы - реестров, баз данных и сервисов социальной защиты - в интегрированную справочно-информационную среду.

Среди главных изменений:

объединение более 30 существующих реестров и баз данных;

устранение дублирования выплат и ошибок в данных, которые часто вызывают проверки или задержки;

создание "социальной истории" каждого человека, которая отражает все полученные формы поддержки;

автоматизация процессов для повышения эффективности.

Система будет обязательной для использования органами местного самоуправления и государственной власти при предоставлении социальных услуг. Закон также устанавливает правовые и организационные основы функционирования Единой системы, включая создание Единого социального реестра.

Благодаря новой системе органы соцзащиты смогут централизованно хранить и учитывать электронные данные о получателях всех видов государственной поддержки. Это позволит уменьшить расходы, сократить время на обработку документов и повысить качество обслуживания граждан.

Ранее различные реестры и программные комплексы, функционирующие более 20 лет, создавали сложности для предоставления социальной помощи и были морально и технически устаревшими. Закон позволяет постепенно интегрировать все эти ресурсы в единую систему и обеспечить их современную работу в соответствии со стандартами ЕС.