В Україні створять єдину базу санкцій: Рада ухвалила закон

За її словами, за допомогою створення такого реєстру влада зможе вимагати належного дотримання обмежень, які вже запровадила Україна.

"Досі єдиної публічної бази санкцій не існувало - банки вели свої бази даних, нотаріуси, реєстратори свої - усі викручувалися як могли. Для мене це питання, яке потрібно було вирішити ще дев'ять років тому, проте, незважаючи на очевидність проблеми, чомусь не було достатньої рушійної сили", - зазначила Багатих.

База санкцій буде відкрита та загальнодоступна для всіх громадян, її будуть вести двома мовами - українською та англійською.

У реєстрі, згідно із законом, розмістять таку інформацію:

підстави для застосування, зміни чи скасування санкцій;

перелік санкцій, що застосовуються до кожної особи;

органи, відповідальні за виконання рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо застосування санкцій;

список осіб, щодо яких застосовано санкції, та відомості для їхньої ідентифікації;

відомості про суб'єкт внесення пропозиції щодо застосування санкції;

інші відомості, зазначені у положенні про державний реєстр санкцій.

Санкції України

Нагадаємо, Україна з початку війни з Росією вже запровадила низку санкцій проти фізичних та юридичних осіб з країни-агресора і не тільки. Обмеження вводять проти компаній та людей, які причетні до агресії проти України.

Наприклад, нещодавно президент Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти 18 компаній, пов'язаних з російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Петром Авеном та Германом Ханом.

Також глава держави запровадив обмеження проти 190 фізичних та 290 юридичних осіб, серед яких грузинська авіакомпанія Georgian Airways.