В Україні створять єдину базу санкцій: Рада ухвалила закон

Верховна рада ухвалила законопроект, яким пропонується створити єдиний державний реєстр санкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Департаменту санкційної політики Міністерства юстиції Інну Богатих у Facebook.
За її словами, за допомогою створення такого реєстру влада зможе вимагати належного дотримання обмежень, які вже запровадила Україна.
"Досі єдиної публічної бази санкцій не існувало - банки вели свої бази даних, нотаріуси, реєстратори свої - усі викручувалися як могли. Для мене це питання, яке потрібно було вирішити ще дев'ять років тому, проте, незважаючи на очевидність проблеми, чомусь не було достатньої рушійної сили", - зазначила Багатих.
База санкцій буде відкрита та загальнодоступна для всіх громадян, її будуть вести двома мовами - українською та англійською.
У реєстрі, згідно із законом, розмістять таку інформацію:
Нагадаємо, Україна з початку війни з Росією вже запровадила низку санкцій проти фізичних та юридичних осіб з країни-агресора і не тільки. Обмеження вводять проти компаній та людей, які причетні до агресії проти України.
Наприклад, нещодавно президент Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти 18 компаній, пов'язаних з російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Петром Авеном та Германом Ханом.
Також глава держави запровадив обмеження проти 190 фізичних та 290 юридичних осіб, серед яких грузинська авіакомпанія Georgian Airways.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.