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Пов'язані з російськими олігархами. Зеленський затвердив санкції проти 18 компаній

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Київ, Середа 05 липня 2023 22:06
Пов'язані з російськими олігархами. Зеленський затвердив санкції проти 18 компаній Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський затвердив указ про санкції проти 18 компаній. Вони пов'язані з російськими олігархами Михайлом Фрідманом, Петром Авеном та Германом Ханом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Telegram.

"Новий санкційний крок нашої держави. Обмеження застосовано проти 18 юридичних осіб, пов'язаних з потенціалом держави-терориста. Підписав сьогодні відповідний указ", - розповів глава держави.

Він зазначив, що діяльність усіх фізосіб та юросіб, на якій ґрунтується здатність російського режиму тероризувати Україну, має бути заблокована.

Згідно з текстом указу, санкції були введені зокрема проти ABH Holdings SA та ABH Ukraine Limited, які є акціонерами "Сенс Банку" (раніше "Альфа-Банк"). Його власники - підсанкційні російські олігархи Фрідман, Авен та Косогов. Наразі банк в Україні планують націоналізувати.

Крім перерахованих вище компаній, під обмеження також потрапили:

  • Альфастрахованіє Холдингз Лімітед (Кіпр, м. Нікосія);
  • ЕйБіЕйч Файненшл Лімітед (Кіпр, м. Нікосія);
  • Акціонерне товариство "АБ Холдинг" (Росія, Москва);
  • ТОВ "ЮНС-Холдинг" (Росія, Москва);
  • Акціонерне товариство "АльфаСтрахування" (Росія, Москва);
  • ТОВ "АС Фінанс" (Росія, Москва);
  • ТОВ "АС Холдинг" (Росія, Москва);
  • ТОВ "АльфаСтрахування – ОМС" (Росія, Москва);
  • ТОВ "АльфаСтрахування – Життя" (Росія, Москва);
  • Селін Лімітед (Seline Limited), Республіка Кіпр, м. Нікосія;
  • Маслін Холдингз Лімітед (Республіка Кіпр, м. Нікосія);
  • Фостар Лімітед (Кіпр, м. Нікосія);
  • ІЕксТі Лтд (Кіпр, м. Лімасол);
  • Вівіга Лімітед (Кіпр, м. Нікосія);
  • Фейрейкер Холдингз Лімітед (Кіпр, м. Нікосія);
  • Альфа Кепітал Холдингз Лімітед (Британські Віргінські Острови, м. Род-Таун).

Нагадаємо, наприкінці травня Верховна рада ухвалила закон, який спростить націоналізацію "Сенс Банку". Парламент дозволив передачу у власність держави банків, що належать підсанкційним особам.

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Альфа-Банк Володимир Зеленський
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